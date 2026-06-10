В Котельничском районе съехал с дороги и опрокинулся Matiz

Пострадал водитель.

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9 июня около часа дня на 485-м километре федеральной автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» в Котельничском районе произошла дорожная авария. По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, 68-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» совершил съезд с проезжей части, после чего машина опрокинулась.

Водитель получил травмы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой будут выяснены все причины и условия, приведшие к аварии.