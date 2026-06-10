11-летняя девочка попала под машину в Липецке

В Липецке днем 9 июня на улице Кривенкова под колеса автомобиля попала 11-летняя девочка. Школьница получила травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.

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По предварительным данным, авария произошла около половины второго дня. За рулем автомобиля «Лада Веста» находилась 45-летняя женщина. После наезда девочке оказали необходимую помощь, госпитализация ей не потребовалась.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавим, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.