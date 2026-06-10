В Тульской области в ДТП пострадали шесть человек

В Тульской области семь транспортных средств столкнулись на трассе, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 190-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 поступило сегодня около 8 вечера в пожарную охрану. Произошло столкновение семи транспортных средств, в результате которого пострадали шесть человек", - говорится в сообщении в "Максе".

По данным пресс-службы, при ликвидации последствий ДТП спасатели с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля одного пострадавшего.