Появились новые подробности о смертельном ДТП в Екатеринбурге

Автобус частного перевозчика в Екатеринбурге после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов, спасатели деблокируют пострадавших, рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Об этом пишут РИА Новости.

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Инцидент произошел в среду, 10 июня, на перекрестке Малышева — 8 Марта. Водитель автобуса №81 не справился с управлением, въехал в забор, а дальше влетел в храм «Большой Златоуст».

Погибли четыре человека, в том числе, ребенок. Пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы в городские клиники.

Губернатор отметил, что на месте работают все ответственные службы, спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса. По его словам, на место прибыли семь бригад скорой помощи, включая реанимационные. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Паслер подчеркнул, что на фоне инцидента следует проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принес соболезнования близким погибших, пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

«В связи с дорожно-транспортным происшествием на пешеходном переходе у храма Большой Златоуст, приведшем к гибели четырех человек и травмам, выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — заявил митрополит Евгений.

Водитель автобуса, сбившего людей у храма, рассказал, в свою очередь, что двигался на зеленый сигнал светофора и хотел быстрее проехать перекресток. Шофер признал, что у него внезапно резко заболела голова и ухудшилось зрение. Он не исключает, что перепутал газ с тормозом.

Автобус протаранил людей и врезалась в храм в Екатеринбурге, есть погибшие

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП у храма Большой Златоуст, в котором погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего. На месте происшествия работает прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов.