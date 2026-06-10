Очевидец рассказал о первых минутах смертельного ДТП в Екатеринбурге

Свидетель трагического дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни в Екатеринбурге, поделился с агентством деталями первых мгновений аварии. По его словам, после столкновения с легковым автомобилем, пассажирский транспорт оказался в непосредственной близости от него, пролетев всего в 15 сантиметрах, прежде чем врезаться в ограждение и сбить людей.

Инцидент, в котором участвовали легковой автомобиль и автобус, произошел в Ленинском районе Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что на данный момент известно о четырех жертвах, включая несовершеннолетнего. Предварительные данные указывают на то, что еще четыре человека получили ранения, трое из них были доставлены в больницу.

"Все произошло очень быстро, автобус буквально промчался мимо нас", - описывает ситуацию очевидец. "Я видел, как автобус ударил заднюю часть машины, багажник, после чего автомобиль развернуло. Затем автобус повредил левое крыло и направился прямо в ограждение, где находились люди".

По словам рассказчика, он немедленно вызвал экстренные службы после произошедшего.

"Пассажиры автобуса вышли из него в состоянии шока", - добавил он.

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Молодой человек также отметил, что автобус проехал в опасной близости от него, и многим прохожим удалось увернуться в последний момент.