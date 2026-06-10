Раскрыты новые подробности ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Автобус, протаранивший пешеходов в Екатеринбурге, врезался в лестницу храма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, автомобиль столкнулся с лестничной группой храма Большой Златоуст. Место происшествия было оцеплено. Сейчас там работают экстренные службы.

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Жертвами аварии с автобусом стали четыре человека. Еще четыре пострадали. На месте работают спасатели и бригады скорой помощи. Позднее водитель признался, что перепутал педали газа и тормоза.