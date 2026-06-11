Количество ДТП в Удмуртии возросло на 11%

Ижевск. Удмуртия. За пять месяцев 2026 года в Удмуртии произошло 491 ДТП, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

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В авариях погибли 47 человек, что на 20% больше, чем за то же время в 2025 году. 610 человек пострадали, их количество возросло на 15%.

Самые проблемные точки — это Ижевск и Завьяловский район. В ДТП на этих территориях погибли 24 человека. Отмечается, что именно в Ижевске и Завьяловском районе наблюдается кадровый дефицит сотрудников Госавтоинспекции, не хватает 41% работников.

За год количество аварий с питбайкерами выросло в пять раз. Самому младшему пострадавшему — 6 лет. Три уголовных дела в отношении родителей несовершеннолетних, которые сели за руль мототранспорта, уже в суде, ещё два в работе.

Чтобы снизить число аварий в Ижевске и Завьяловском районе, в регионе до 1 сентября появятся пять проекционных пешеходных переходов, до 1 октября на аварийных участках установят 11 стационарных камер, а в зонах пешеходных переходов смонтируют 6 камер. Также дополнительно будут куплены два мобильных комплекса.