Водитель мотоцикла пострадал в Нижнем Новгороде

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ДТП с участием мотоцикла и легковушки случилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Авария произошла 10 июня, около 15:55. В районе дома № 15 по улице Студенческой 58-летняя женщина за рулем Volkswagen Taos, поворачивая налево, не уступила дорогу мотоциклу Victory. Двухколесным транспортом управлял 45-летний мужчина.

Произошло столкновение. Водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу им. Семашко для оказания необходимой помощи.

Ранее мы сообщали о том, что автомобиль сбил двух 10-летних девочек в Нижегородской области.

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