Выросло число пострадавших при наезде автобуса на людей в центре Екатеринбурга

До пяти человек выросло число пострадавших в результате вчерашнего смертельного ДТП в центре Екатеринбурга.

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"У пяти раненых, доставленных в горбольницы, предварительные диагнозы - переломы, ушибы и гематомы. Двое после оказания помощи были отпущены домой", - уточнил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Накануне вечером пассажирский ПАЗик 81-го маршрута Авангард-17-я Мехколонна пытался проскочить перекресток 8 марта и Малышева в центре города, возле храма Большой Златоуст. Он врезался в легковой автомобиль, после чего отлетел на тротуар, где люди ждали зеленый сигнал светофора.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 21:06, первая бригада прибыла в течение шести минут - в 21:12.

Погибли четыре человека - две женщины, мужчина и ребенок.

Сотрудники полиции установили личности всех скончавшихся, за исключением мальчика 8-10 лет.

"В момент аварии в салоне автобуса находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю 48 лет. Водителю Lifan - 21 год, стаж вождения два года", - передает ГАИ области.

По информации Горелых, водитель автобуса прибыл в Екатеринбург 8 февраля 2026 года, работал с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Ранее работал в Санкт-Петербурге, где за ним числится шесть штрафов.

"Сразу после ЧП он был освидетельствован: был трезв", - подчеркнули в полиции.

По факту трагедии в отношении водителя автобуса и директора компании-перевозчика возбуждены уголовные дела по статьям 264 УК РФ и 238 УК РФ. Оба подозреваемых задержаны в процессуальном порядке.