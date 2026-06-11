В Липецке в тройном ДТП пострадала трехлетняя девочка

Вечером 10 июня на Воронежском шоссе в Липецке произошло столкновение трёх автомобилей. В аварии пострадала трёхлетняя пассажирка «Хендая».

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ДТП случилось около семи часов вечера. 34-летний водитель «Хендай» врезался в стоящую перед ним ВАЗ-2114 под управлением 58-летнего мужчины. От удара отечественную легковушку отбросило вперёд, и она наехала на стоящую впереди «Шкоду» за рулём 28-летнего водителя. То есть последовательно в столкновение были втянуты машины, в Таком ДТП виноватым обычно признают того, кто врезался в остановившийся транспорт.

В результате тройного столкновения травмы получила маленькая пассажирка «Хендая». После осмотра в больнице врачи отправили девочку домой. Обстоятельства, приведшие к аварии, выясняют теперь в ГАИ.