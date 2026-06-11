Под Астраханью перевернулся зерновоз

На трассе в Енотаевском районе Астраханской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по региону.

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Отмечается, что авария произошла накануне, в среду, около 10 вечера. Автомобиль Lada Granta, за рулем которого находилась 49-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz под управлением 29-летнего мужчины. От удара грузовик перевернулся и отлетел на обочину.

В результате ДТП водитель легковушки с телесными повреждениями попала в больницу.

Госавтоинспекция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.