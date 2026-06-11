В Петербурге байкерши попали в серьезную аварию на Васильевском острове

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с мотоциклистами. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

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«Вечером на пересечении 9-й линии В.О. и Большого проспекта произошла авария. По предварительной информации, автомобиль, выполнявший поворот налево, столкнулся с двумя мотоциклами. В результате столкновения обе мотоциклистки получили травмы и были госпитализированы», – говорится в публикации.

По данным канала, на место аварии прибыла бригада реанимации, которая оказала первую помощь мотоциклистке, получившей тяжелые травмы. Также сообщается, что в результате аварии вторая пострадавшая сломала руку и сейчас находится в шоковом состоянии.

Жена водителя легкового автомобиля уточнила, что в момент аварии скорость машины составляла около 54–56 км/ч, при этом байкеры ехали без нарушений ПДД. По характеру повреждений, у машины серьезно деформирована правая часть кузова. Владельцы мотоциклов сообщили, что их транспорт застрахован, и выразили надежду на получение страховых выплат.

Ранее водитель автобуса, устроивший фатальное ДТП в Екатеринбурге, раскрыл детали.