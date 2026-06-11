В Липецке автомобиль сбил мужчину на электросамокате

В среду днём в Липецке произошло ДТП с участием электросамоката. 26-летний водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на 41-летнего мужчину, управлявшего электросамокатом.

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Авария случилась около двух часов дня 10 июня на улице Фрунзе. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. По данным областной Госавтоинспекции, это было одно из пяти ДТП с пострадавшими, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки, в одной из таких аварий пассажиркой была 3-летняя девочка.