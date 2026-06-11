Велосипедист попал в ДТП в Курске

Вечером 10 июня несовершеннолетний велосипедист 2015 года рождения напротив дома 9 по улице К.Либкнехта врезался в автомобиль Тойота. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

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Полиция проводит проверку, по окончании которой будет дана правовая оценка действиям всех участников произошедшего, рассказали в УМВД по Курской области.

С начала 2026 года на дорогах Курска произошло 25 ДТП, в которых пострадали 26 детей, семь аварий произошли по вине несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов.