Три автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, один человек погиб, двое пострадали, сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в "Максе".

© ТАСС

"В результате ДТП 20-летний пассажир Hyundai скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и еще один пассажир этой же машины госпитализированы. Остальные участники ДТП не пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла на подъезде к трассе М-12. Hyundai Accent столкнулся с попутным Mitsubishi, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, отметил Севастьянов.