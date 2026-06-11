Школьник прокатил подругу на отцовской машине и протаранил дом

В южной столице Кузбасса произошло курьёзное ДТП: мальчик хотел покрасоваться перед девочкой, стащил отцовские ключи от иномарки и поплатился.

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В четверг, 11 июня, около 7:00 в Новокузнецке на переулке Кузнецком иномарка влетела в дом. Необычное здесь то, что за рулём Toyota Allion сидел 14-летний школьник, а на пассажирском – 13-летняя девочка, сообщает областное МВД.

– Предварительно установлено, что подросток без разрешения отца взял дома ключи от автомобиля и отправился кататься со знакомой, – сказали в полиции.

Шкодник, пытаясь красоваться перед подругой, потерял управление и врезался в частный дом. Никто пока не пострадал.

Несовершеннолетних вместе с родителями доставили в отдел, где всех ожидало долгое разбирательство. Предстоит установить все детали аварии и сумму ущерба.