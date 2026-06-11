Серьезное ДТП произошло в Клинцовском районе

11 июня в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии. Авария с участием двух автомобилей произошла в Клинцовском районе на федеральной автомобильной дороге А-240, вблизи населенного пункта Павличи.

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На место незамедлительно прибыло пожарно-спасательное подразделение. Огнеборцы провели работы по деблокированию пострадавшего, который оказался зажат в деформированном транспортном средстве. Благодаря профессиональным действиям спасателей человек был освобожден из покореженного авто.

Подробности случившегося и информация о состоянии пострадавшего уточняются.