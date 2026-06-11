Серьезное ДТП произошло в Клинцовском районе

В Клинцовском районе Брянщины авария, спасатели деблокировали пострадавшего
11 июня в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области сообщили о серьезном дорожно-транспортном происшествии. Авария с участием двух автомобилей произошла в Клинцовском районе на федеральной автомобильной дороге А-240, вблизи населенного пункта Павличи.
На место незамедлительно прибыло пожарно-спасательное подразделение. Огнеборцы провели работы по деблокированию пострадавшего, который оказался зажат в деформированном транспортном средстве. Благодаря профессиональным действиям спасателей человек был освобожден из покореженного авто.
Подробности случившегося и информация о состоянии пострадавшего уточняются.