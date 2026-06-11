В Нижегородской области произошло серьезное ДТП

Смертельное ДТП произошло в Бутурлинском округе Нижегородской области 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

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Водитель «Лады Гранты» не выбрал безопасную скорость движения — автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Это случилось в 16:54 на 11-м километре автодороги Бутурлино — Сурки.

Пассажирка легковушки — 77-летняя женщина — скончалась на месте. 73-летний водитель и еще одна пассажирка 69 лет пострадали.

Ранее мы сообщали о страшной аварии в Дзержинске, где погибли два человека.

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