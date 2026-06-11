Маршрутка в Смоленске врезалась в дерево из-за обморока водителя

В Смоленске маршрутка №47 столкнулась с деревом из-за обморока водителя, есть погибшие.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«По предварительной информации, сегодня около 14.40 водитель 1965 года рождения управлял маршрутным автобусом, двигаясь по улице Краснинское шоссе в сторону улицы Николаева, потерял сознание», - сказали в ведомстве.

В результате самопроизвольного движения автобуса произошло столкновение с деревом, погибла женщина, еще девять человек пострадали. Они доставлены в больницу.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

22 мая в Москве автобус с пассажирами наехал на грузовик в районе Царицыно. Он следовал по маршруту №850 и попал в ДТП с припаркованным самосвалом рядом с торговым центром «Эльбрус». Несколько человек пострадали, водитель автобуса оказался зажат в кабине.