В Воронеже 12-летний подросток на мопеде спровоцировал ДТП с двумя автомобилями

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Крейзера. ДТП произошло накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Около 21:50 у дома №59 12-летний мальчик на мопеде ехал по улице Крейзера от Геофизической в сторону Защитников Родины. На перекрёстке неравнозначных дорог подросток не пропустил автомобиль Lada Vesta под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной. После удара мопед отбросило на Nissan Almera, который ехал во встречном направлении. За рулём иномарки находился 35-летний мужчина.

В результате аварии травмы получил сам водитель мопеда, а также его пассажиры – 13 и 16 лет. Всех троих госпитализировали на машинах скорой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»). Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее, 11 июня, около 11 часов утра на улице Ленина произошло крупное ДТП с участием нескольких машин. Травмы получили пять человек: сбитая пенсионерка, водитель Hyundai Tucson, 50-летняя пассажирка Haval Jolion, а также водитель и 45-летняя пассажирка Grey Wol. Всех доставили в больницу.