В Воронежской области автомобиль влетел в школу

В городе Бутурлиновка Воронежской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина на большой скорости протаранила забор, который окружает территорию местной школы № 1.

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Жертвой аварии стала преподаватель учебного заведения. О пострадавших среди детей не сообщается. Инцидент случился одиннадцатого июня примерно в одиннадцать часов утра.

В момент удара на пришкольной территории находились воспитанники летнего оздоровительного лагеря. Никто из ребят не получил физических травм, однако, по предварительным данным, они сильно перепугались из-за случившегося.

На месте сейчас работают медики и сотрудники полиции. Сведений о степени тяжести состояния раненой учительницы пока не поступало.