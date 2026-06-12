Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД столкнулись автомобили.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 27 км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с мотоциклистами. На место аварии прибыла бригада реанимации, которая оказала первую помощь байкерше, получившей тяжелые травмы. Также сообщается, что в результате ДТП вторая пострадавшая сломала руку и сейчас находится в шоковом состоянии.

Жена водителя легкового автомобиля уточнила, что в момент аварии скорость машины составляла около 54–56 км/ч, при этом байкеры ехали без нарушений ПДД.