Известный композитор и его жена трагически погибли в аварии с электричкой под Питером

В Санкт-Петербурге в результате столкновения автомобиля с электричкой погибли композитор Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская. Об этом пишет aif.ru.

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Трагедия произошла вечером 11 июня на железнодорожном переезде в районе станции Лисий Нос. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

За рулем машины находилась 74-летняя Лариса Воронцовская. Женщина пересекала переезд, когда к нему приближалась электричка.

Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. Находившийся в автомобиле 81-летний Владимир Сапожников погиб на месте. Его супругу доставили в больницу, где она позже скончалась.

После аварии движение поездов на участке было временно нарушено. Транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, местные жители ранее обращали внимание на отсутствие шлагбаума на переезде.