Фура сбила мужчину на электросамокате на МКАД

Фура сбила мужчину, управлявшего кикшеринговым самокатом, на МКАД. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в агентстве «Регнум».

Инцидент произошел ночью на втором километре трассы — разрешенная скорость на ней составляет 100 километров в час.

На кадрах видно, как фура цепляет самокатчика, ехавшего то в крайней правой полосе, то по обочине. Водитель большегруза, почувствовав удар, резко остановился.

В результате мужчине раздробило левую ногу. Все, что от нее осталось, медики доставили в клинику и передали хирургам, которые будут пытаться спасти конечность, уточнили в публикации.

9 июня в Лаишевском районе Татарстана также возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка, который во время езды на самокате врезался в стоявший грузовик.

Кроме того, 16 мая на улице Берзарина в Москве подростки проехали на красный сигнал светофора на электросамокате, после чего их сбил автомобиль. Несовершеннолетних доставили в больницу.