Электросамокатчик ночью выехал на МКАД и попал под фуру

На МКАД произошло первое в РФ ДТП на автомагистрали со скоростным лимитом 100 километров в час. Мужчина на самокате попал под фуру, ему раздробило ногу. Об этом 12 июня сообщило ИА "Регнум".

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Авария случилась минувшей ночью на втором километре кольцевой дороги. Самокатчик двигался то по крайней правой полосе, то по обочине. В какой-то момент его он попал под грузовик.

Водитель фуры смог сразу затормозить после столкновения. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Хирургам предстоит попытаться спасти раздробленную левую ногу, собрав её из повреждённых фрагментов.

Это первый подобный инцидент на скоростной магистрали с момента появления электросамокатов в России, отметили в агентстве. Обстоятельства аварии выясняются.