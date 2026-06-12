Восемь иностранцев погибли за 40 минут в двух авариях

Трагическим выдалось утро 12 июня на северо-западе Венгрии. На скоростной трассе М1 в районе города Дьёр произошли две крупные аварии с интервалом менее часа, унесшие жизни восьми иностранных граждан. По предварительным данным, жертвами стали выходцы из Молдовы, Турции и Румынии. Полиция объясняет причины ДТП, ведущимися там дорожными работами.

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Премьер-министр страны Петер Мадьяр взял ситуацию под личный контроль, потребовав немедленного расследования обстоятельств обоих ДТП. Об этом пишет life.ru.

Первое столкновение случилось на 114-м километре автобана около 4:30 утра. Тяжелый грузовик с турецкой регистрацией врезался в дорожную строительную технику, после чего вспыхнул пожар. Водитель фуры скончался на месте. Ликвидация последствий первой аварии спровоцировала многокилометровый затор и вынудила десятки машин остановиться прямо на проезжей части.

Всего через 40 минут, около 5:10, в километре от места первого ЧП случилась вторая, еще более страшная катастрофа. Микроавтобус с молдавскими номерами, в котором находились девять человек, на полной скорости врезался в остановившийся грузовик. Фактически вся передняя часть пассажирского транспорта превратилась в груду искореженного металла. Семеро человек скончались мгновенно.

Двое выживших в тяжелом состоянии были экстренно госпитализированы в больницу города Дьёр. На месте трагедии оперативные службы обнаружили паспорта граждан как Молдовы, так и Румынии, что указывает на смешанный состав пассажиров рейсового автобуса. Еще одним погибшим стал водитель первого грузовика - гражданин Турции. Таким образом, общее число жертв двух ДТП достигло восьми человек.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отреагировал на трагедию практически в режиме реального времени, потребовав от полиции и профильных ведомств немедленно отчитаться о состоянии безопасности на проблемном участке автомагистрали М1.