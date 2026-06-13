Пятнадцатилетний мотоциклист разбился насмерть в Приморье

В селе Рощино Приморского края 15-летний подросток на мотоцикле Suzuki Bandit врезался в легковой автомобиль Nissan Bluebird под управлением 52-летнего водителя.

© Московский Комсомолец

Как проинформировала прокуратура Приморья, ДТП произошло вечером 12 июня на улице Ленинской. От полученных травм подросток скончался в машине скорой помощи.

Обстоятельства аварии выясняются, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура взяла расследование случившегося на контроль.

До этого сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту. Ограничения вводились на фоне прилётов дронов Кубани.