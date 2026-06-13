В Саратове в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Саратове три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика.

Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в "Максе".

"09:39 (08:39 мск - прим. ТАСС) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Волжском районе на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой газели. По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса", - написал Юрин.

В результате госпитализированы женщины 1999 и 1985 годов рождения, а также девушка 2008 года рождения.