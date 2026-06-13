В Подмосковье автомобиль каршеринга разбился в ДТП

В Подмосковье на платной трассе М-12 произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и универсала Lada Largus.

Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Трасса М-12 из Москвы (участок Москва — Электроугли), от 12.06.26 в 16:40», — отмечается в публикации.

На кадрах с последствиями аварии видно, что сильный удар пришелся в заднюю часть кроссовера в раскраске каршеринга. От удара у автомобиля вывернуло колесо вместе с рычагами подвески. Каршеринговый автомобиль после ДТП остановился у правого края проезжей части. В левом ряду, у разделительного отбойника, находится универсал Lada Largus с номерами, выданными в Липецкой области. У него разбита передняя часть, подогнулась правая стойка кузова.

На месте происшествия виден автомобиль скорой помощи. О числе пострадавших в аварии не сообщается.