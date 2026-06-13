Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Одинцово

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Сегодня примерно в 14:30 на 2 км автодороги Луцинского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси «Газель». В результате ДТП один человек погиб, еще 12 получили телесные повреждения и были госпитализированы», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции на месте проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.