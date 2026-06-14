В Ростове-на-Дону в ДТП с автобусом пострадали два человека

Пассажирский автобус, предварительно, проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль в Ростове-на-Дону, в результате аварии пострадал водитель легковушки и его пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла в 10:40 мск на проспекте Михаила Нагибина.

"Водитель, управляя автобусом МАЗ, по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ и его пассажир", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.