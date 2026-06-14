В Петербурге в массовом ДТП на кольцевой дороге пострадали три человека

Три человека, в том числе девятилетняя девочка, пострадали при столкновении пяти автомобилей на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"14 июня около 12:50 на 41-м км внешнего кольца КАД произошло столкновение пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля "Вольво" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Лада". После этого "Лада" столкнулась с автомобилем "Мицубиси", который в свою очередь столкнулся с "Ниссаном". Кроме того, автомобиль "Вольво" также столкнулся с автомобилем "Хавал", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших в аварии - двое мужчин в возрасте 65 и 54 лет, а также девочка 9 лет. Все трое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.