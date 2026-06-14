В Самарской области в ДТП с тремя машинами пострадали пять человек

В результате ДТП с участием трех автомобилей в Самарской области пять человек, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ДТП произошло на 1073-м км автодороги М-5 "Урал". Водитель Geely Monjaro выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и столкнулся с "Камазом" в составе полуприцепа и Great Wall.
"С места ДТП госпитализированы водитель Geely Monjaro и его пассажир 1974 года рождения, а также водитель автомобиля Great Wall и его пассажиры женщина 1984 года рождения и мальчик 2011 года рождения", - говорится в сообщении.