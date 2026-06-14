Актер фильма «Горько» погиб в ДТП

Церемония прощания с известным актером Евгением Кушпелем, звездой картин «Горько», «Ищейка», «Невеста поневоле», пройдет 17 июня, рассказал его знакомый Вадим Филоненко. Об этом пишут «Аргументы и факты».

© kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

По данным газеты, артист вечером 13 июня погиб в ДТП на Сухумском шоссе в Новороссийске, через неделю после дня рождения.

В машину Кушпеля на большой скорости въехал двигавшийся следом автомобиль, артиста зажало в салоне. Его извлекли спасатели, но мужчина скончался на месте происшествия.

«Церемония прощания состоится 17 июня с 12:00 до 13:30 в зеркальном зале Гортеатра в городе Новороссийск. Евгений Леонидович Кушпель был замечательным человеком. Он запомнился не только ролями в кино, но и участием в жизни театра как актер и главный режиссер», — отметил Филоненко.

Журналисты напомнили, что главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна Кушпель был бессменным диктором парадов Победы и ведущим ключевых городских торжеств, за что снискал народное прозвище «Наш Левитан».

По их словам, Евгений Леонидович, ушедший на 70-м году жизни, оставил яркий след не только в театральном и кинематографическом искусстве, но и в культурной жизни Новороссийска.

Директор Бугурусланского государственного драматического театра им. Гоголя Ирина Ледяева пояснила, что Евгений Леонидович все сердце и душу отдавал театру, искусству, профессии, вкладывал огромные усилия в процветание своего культурного заведения.

Евгений Леонидович Кушпель родился 6 июня 1957 года в Новороссийске. В 1979 году окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства, затем — режиссёрское отделение Краснодарского университета культуры.

Дебют Кушпеля в кино состоялся в 1985 году, когда он сыграл в фильме «Бармен из золотого якоря». Актер также снялся в фильмах и сериалах «Горько!», «Горько!-2», «Литейный», «Марш Турецкого», «Ищейка», «Балабол», «Спасская», «Дама с собачкой», «Невеста поневоле».

В 2016 году прошёл обучение по курсу «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина (мастерская Камы Гинкаса). Заслуженный работник культуры Кубани, член Союза театральных деятелей России.