На трассе М-4 "Дон" грузовик сбил пенсионера

Вчера, 14 июня, на автодороге М-4 "Дон" произошло смертельное ДТП. Грузовик "МАЗ" насмерть сбил 74-летнего пенсионера. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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Авария произошла в 02:35 часов на бесплатном участке трассы в Павловском районе. Грузовик "МАЗ-5440А8" в сцепке с полуприцепом "Кроне", за рулем которого находился 55-летний водитель из Тульской области, наехал на пешехода, 74-летнего воронежца.

В результате аварии мужчина скончался от полученных травм до приезда кареты скорой помощи. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

А в Новоусманском районе в минувшее воскресенье в аварии пострадали две девочки-подростка. Автомобиль "Шкода Октавия" сбил школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочек доставили в медучреждение.