В Кирове троллейбус сбил пешехода

В аварии погибла 68-летняя женщина.

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12 июня в 10:45 в Кирове на улице Московской у дома № 116 произошло смертельное ДТП, сообщает областная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 38-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом городского маршрута № 8, совершила наезд на пешехода. В результате аварии 68-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины и условия, которые привели к трагедии.