Подростки на питбайке врезались в «Газель» под Пермью

На трассе Пермь – Березники подростки на питбайке столкнулись с грузовиком.

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Днём 14 июня на трассе Пермь – Березники произошла авария с участием несовершеннолетних. Питбайк, на котором ехали подростки, столкнулся с автомобилем "Газель".

Юных гонщиков экстренно госпитализировали.

В настоящее время обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители. Проверку по факту аварии организовала прокуратура Березников.

В надзорном ведомстве сообщили, что ход проверки находится на контроле. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, передаёт издание Properm.ru.