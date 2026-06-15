Подростки на питбайке врезались в «Газель» под Пермью - их увезли на «скорой»
На трассе Пермь – Березники подростки на питбайке столкнулись с грузовиком.
Днём 14 июня на трассе Пермь – Березники произошла авария с участием несовершеннолетних. Питбайк, на котором ехали подростки, столкнулся с автомобилем "Газель".
Юных гонщиков экстренно госпитализировали.
В настоящее время обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители. Проверку по факту аварии организовала прокуратура Березников.
В надзорном ведомстве сообщили, что ход проверки находится на контроле. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, передаёт издание Properm.ru.