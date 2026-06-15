В Липецке две иномарки не поделили дорогу у Манежа

В Липецке днем 15 июня на кольцевой развязке у Манежа произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Из-за аварии движение на участке оказалось затруднено.

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По словам очевидцев, на кольце на пересечении улиц Неделина и 50 лет НЛМК столкнулись автомобили Skoda и Hyundai. Машины получили механические повреждения.

Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия наблюдаются затруднения в движении транспорта.

Обстоятельства ДТП уточняются.