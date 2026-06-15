В Москве мужчина на электроскутере сбил четырехлетнего ребенка

Мужчина на электроскутере сбил четырхелетнюю девочку в Москве, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"По предварительным данным, на улице Стартовой 42-летний мужчина, двигаясь на средстве индивидуальной мобильности мощностью более 1 500 Вт и не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на малолетнего ребенка. Девочка 2022 года рождения, находившаяся в сопровождении мамы, доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту случившегося организована процессуальная проверка. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии.