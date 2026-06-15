Два автомобиля и три человека пострадали в Удмуртии в аварии с лосем

Завьялово. Удмуртия. Три человека пострадали в ДТП после наезда на лося в Удмуртии. Об этом сообщает ГАИ республики.

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Авария произошла 13 июня около 21:45 на 29-м километре автодороги «Ижевск – Воткинск» на территории Завьяловского района Удмуртии.

20-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» наехал на лося, следом машина врезалась в стоящий автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 66-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» и его пассажиры — два 21-летних молодых человека — получили травмы различной степени тяжести.

О судьбе лося не сообщается.