В Ельце столкнулись Toyota и ВАЗ-2107

Ночью 15 июня в Ельце произошло столкновение двух автомобилей. На улице Коммунаров в половине двенадцатого ночи столкнулись «Тойота» под управлением 39-летнего мужчины и ВАЗ-2107 с 19-летним водителем за рулём.

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В результате аварии пострадала девушка: госпитализировали 17-летнюю пассажирку «семёрки». О состоянии остальных участников ДТП не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно о сбитых под Добринкой детях на электровелосипеде.