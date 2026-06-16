Под Смоленском подросток на питбайке столкнулся с легковой машиной

В Смоленской области 16-летний подросток на питбайке погиб, столкнувшись с автомобилем Chevrolet Niva, 14-летний пассажир питбайка госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры региона, сообщает надзорный орган.

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"Прокуратура Смоленского района контролирует установление обстоятельств аварии, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в деревне Андроново Смоленского муниципального округа. За рулем питбайка, столкнувшегося с Chevrolet Niva, находился 16-летний подросток, перевозивший 14-летнего пассажира. В результате ДТП оба несовершеннолетних были госпитализированы. Позже 16-летний водитель умер в больнице.