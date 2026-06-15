В центре Москвы перекрыли проезд для авто

В центре столицы временно ограничили проезд для автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«Движение временно закрыто На Новоарбатском мосту по направлению центр, на съезде с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат по направлению в область», – говорится в публикации.

По данным канала, проезд для транспорта также заблокирован на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

До этого на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.

Ранее огромный самосвал раздавил автомобиль с россиянами.