В российском городе 12-летний школьник устроил массовое ДТП
Во Владивостоке 12-летний мальчик устроил массовое ДТП в Снеговой Пади возле школы №83. Он протаранил пять припаркованных автомобилей. По данным Telegram-канала «112», нанесенный ребенком ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.
Предварительно, несовершеннолетний в российском городе украл у родителей машину Toyota Land Cruiser, чтобы покататься с друзьями. После инцидента с чужими авто школьники скрылись. По факту случившегося была организована проверка.
До этого стало известно, что житель Москвы на каршеринге сбил детей и остался должен почти три миллиона рублей.
Еще раньше школьники в российской столице угнали машину каршеринга и попали в аварию. Все произошло в районе Южное Бутово, где пятеро друзей арендовали машину под чужим именем и поехали кататься.