В Приморье в ДТП погиб водитель грузовика

Водитель большегруза в Приморье не справился с управлением и опрокинулся в кювет, мужчина погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 4 км 380 м трассы Поселок Раздольное - Хасан. По предварительной информации, 53-летний водитель, управляя тягачом марки Jiancheng, не справился с управлением на повороте, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Водитель большегруза погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при осмотре места ДТП утечки топлива из цистерны грузовика не обнаружили. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.