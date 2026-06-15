Пьяный кузбассовец дважды наехал на инспектора ДПС

В Кузбассе пьяный лихач дважды сбил инспектора и пожалел.

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В Киселёвске сурово наказали пьяницу, который попытался радикально оторваться от блюстителей порядка.

Как сообщает в понедельник, 15 июня, Киселёвский городской суд, в апреле инспекторы ДПС остановили Datsun ON-DO. За рулём сидел нетрезвый лихач. Вместо того, чтобы подчиниться, злоумышленник дал по газам.

– Пытаясь скрыться, водитель начал движение на автомобиле, совершил наезд на инспектора, ударив его дверью машины, после чего продолжил движение, протащив сотрудника полиции по асфальту. В дальнейшем на территории АЗС он вновь совершил наезд на инспектора, – сказали в суде.

Автодебошира всё же скрутили. Блюститель порядка получил травмы, не опасные для жизни. Тем не менее на гонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Киселевчанин признал вину. Суд дал ему полтора года условно и конфисковал автомобиль.