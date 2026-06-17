Пьяный водитель без прав сбил пешехода в Нижегородской области

Легковушка насмерть переехала пешехода в поселке Шаранга Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

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ДТП случилось ночью 16 июня на улице Заречной. 22-летний водитель на «Ладе-210540» сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате он скончался на месте.

В полиции уточнили, что молодой человек, ранее лишенный прав, находился за рулем в состоянии опьянения.

Ранее мы сообщали о том, что 18-летняя девушка погибла в ДТП с фурой на М-7 в Нижегородской области.