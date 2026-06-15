Россиянин погиб в жутком ДТП под Калугой

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Калужской области. Как проинформировала пресс-служба регионального управления МВД, трагедия произошла 15 июня.

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В Медынском муниципальном округе на автомобильной дороге Медынь–Верея столкнулись легковой автомобиль Suzuki и грузовой ГАЗ. В результате удара один человек погиб на месте.

Другие участники аварии получили различные повреждения, им была оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося и причины, приведшие к трагедии. По факту ДТП проводится проверка.