В Приморье карьерный самосвал переехал машину с людьми

В Приморье на территории угольного разреза в Пожарском округе водитель карьерного самосвала марки БелАЗ совершил наезд на автомобиль "УАЗ Пикап". В итоге один человек погиб на месте, второй госпитализирован. Расследование дела взяла на контроль прокуратура региона, сообщает пресс-служба ведомства.

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По предварительной информации, водитель большегрузного карьерного самосвала, не убедившись в безопасности движения, наехал на автомобиль "УАЗ Пикап". в котором находилась ремонтная бригада.

В результате происшествия пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте, водитель госпитализирован.

Прокуратура края проконтролирует ход и результаты проверки Государственной инспекции труда по расследованию несчастного случая.