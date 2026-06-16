Трагедия на ночной дороге: под Сакмарой погиб пешеход

Накануне около 23:00 в Сакмарском районе на автодороге «Сакмара - Каменка» недалеко от села Сакмара произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в региональном УМВД.

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По информации полиции, водитель автомобиля «ВАЗ-2112», проезжая со стороны села Сакмара в направлении Архиповки, сбил пешехода, который находился на середине дороги.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.